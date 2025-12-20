30-градусные морозы, снегопады и гололед: в Башкирии прогнозируют очень холодные выходные

Завтра, 21 декабря, погодные условия ухудшатся. Ночью и днем по всей республике ожидается небольшой снег, на севере — до умеренного. В отдельных районах возможны метель, гололед, а на трассах — снежные заносы и гололедица. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный и южный, днем местами сильный порывистый. Ночью температура опустится до −19, −24°, а в отдельных районах даже до −25, −30°. Днем потеплеет до −2, −7°, на юго-востоке будет холоднее — до −12°.