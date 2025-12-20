Ричмонд
30-градусные морозы, снегопады и гололед: в Башкирии прогнозируют очень холодные выходные

В Башкирию придут 30-градусные морозы.

Источник: Комсомольская правда

На этих выходных погода в Башкирии будет с осадками и понижением температуры. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.

Сегодня днем, 20 декабря, осадков практически не ожидается, лишь на юге республики возможен небольшой снег. Местами прогнозируется гололед, а на дорогах — гололедица. Ветер северный и северо-восточный, умеренный. Температура в северной половине региона составит −14, −19° днем, на юге — −6, −11°, но к вечеру там похолодает до −13, −18°.

Завтра, 21 декабря, погодные условия ухудшатся. Ночью и днем по всей республике ожидается небольшой снег, на севере — до умеренного. В отдельных районах возможны метель, гололед, а на трассах — снежные заносы и гололедица. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный и южный, днем местами сильный порывистый. Ночью температура опустится до −19, −24°, а в отдельных районах даже до −25, −30°. Днем потеплеет до −2, −7°, на юго-востоке будет холоднее — до −12°.

