Адвокат на 112 миллионов: кто такая Свириденко, забравшая жилье у Долиной

В начале этой недели, 16 декабря, Верховный суд России поставил точку в громком деле о спорной квартире певицы Ларисы Долиной. Пятикомнатную квартиру в Хамовниках вернули покупательнице Полине Лурье, а ее адвокат, выигравшая дело, Светлана Свириденко стала настоящей звездой.
Кто такая Светлана Свириденко и что ее ждет после победы в громком деле — в материале aif.ru.
В чем суть дела Долиной?
Конфликт получил широкий общественный резонанс весной 2025 года, когда Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к покупательнице, матери-одиночке Полине Лурье, и признал сделку по продаже квартиры недействительной. Певица утверждала, что стала жертвой мошенников и подписала документы под давлением третьих лиц.
В результате право собственности на жилье вернулось к Долиной, а Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Отметим, что 35-летняя Лурье одна воспитывает двоих детей.
После этого на Долину обрушилась волна хейта, ее концерты начали отменять. На фоне этого артистка сделала публичное заявление и пообещала вернуть Лурье 112 миллионов рублей, которые последняя отдала за квартиру.
Певица при этом не обозначила сроки возвращения денег, а также так и не связалась с покупательницей квартиры после своего заявления. Адвокат Лурье Светлана Свириденко подала жалобу в Верховный суд РФ.
16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу и постановил отменить ранее принятые по делу судебные акты, а спорную квартиру вернуть Лурье. Московский городской суд назначил на 25 декабря рассмотрение иска о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках.
Кто такая Светлана Свириденко?
После оглашения вердикта Верховного суда Полина Лурье не сдержала эмоций и обняла Свириденко. Последняя, судя по опубликованным кадрам, радовалась не меньше самой покупательницы, которой удалось вернуть квартиру.
Повод радоваться у Свириденко точно был, и дело не только в победе за квартиру в Хамовниках. Адвокат покупательницы в одночасье стала всеобщей любимицей и главным символом борьбы за справедливость. Многие знаменитости в ходе этого судебного процесса поддержали Долину, а Свириденко получила большую поддержку у простых людей.
За время громкого судебного процесса так или иначе всплывали разные факты обо всех его участниках. Так, стало известно, откуда у 35-летней матери двоих детей 112 миллионов рублей на покупку квартиры в центре Москвы, и где после выселения сможет жить Долина.
А Свириденко, несмотря на особую публичность в рамках дела, словно одновременно оставалась в тени.
Известно, что Светлана Свириденко окончила дневное отделение юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и сразу же начала работать по профессии. Сразу после университета она 18 лет проработала в составе коллегии адвокатов Москвы.
С мая 2010 года Свириденко ведет частную адвокатскую практику. За время работы она представляла не только частных лиц, но и крупные компании, участвуя в сложных коммерческих и имущественных спорах.
Всего Свириденко занимается адвокатской практикой 34 года. За это время она успешно провела более 700 дел. Интересной особенностью работы Свириденко является то, что она вела три дела в Верховном суде РФ, добившись решений в пользу своих клиентов.
Выиграть дело Лурье Свириденко также смогла именно на уровне Верховного суда РФ.
На ее личном сайте указаны вполне демократичные расценки для адвоката с ее опытом. Так, устная консультация будет стоить клиенту от 5 тысяч рублей, участие в переговорах — от 10 тысяч, представительство в суде по гражданским делам — от 70 тысяч, а по уголовным — от 120 тысяч.
О личной жизни адвоката ничего не известно, что, вероятно, тоже указывает на ее профессионализм. Она также не ведет социальные сети.
Свириденко — о деле Лурье.
Светлана Свириденко во время судебного процесса очень лаконично, но вежливо отвечала на вопросы журналистов. Сразу после успешного завершения дела адвокат рассказала aif.ru, что и она, и ее клиент Полина Лурье очень рады победе.
«Полина, конечно, была очень рада. Человеку нужен дом», — сказала адвокат в беседе с aif.ru.
После решения Верховного суда расплакалась и сама Свириденко, позже она пояснила, что такое произошло впервые за все 35 лет ее работы.
Что помогло Свириденко победить?
Не только россияне, но и коллеги с восхищением отметили профессионализм Свириденко. Адвокат Сергей Жорин в беседе с aif.ru рассказал, что, по его мнению, помогло победить в этом деле.
«В этом процессе Светлана Свириденко продемонстрировала не только высокие профессиональные качества, но и пример поведения в громких резонансных процессах. Адвокат показала то, чего очень часто не хватает нашим коллегам и доверителям, — умение держать удар. Речь о том, что зачастую по тем или иным причинам первая инстанция либо отказывает, либо не в полной мере, частично, удовлетворяет исковые требования. Решение первой инстанции не всегда соответствует ожиданиям, поэтому часто юристы опускают руки, перестают верить в победу», — отметил Жорин.
Адвокат также поздравил коллегу с победой и отметил, что карьера Свириденко может пойти вверх.
«Вся страна болела за Лурье и ее адвоката Светлану Свириденко. Что будет происходить дальше с карьерой адвоката Свириденко? Может быть по-разному. Однозначно, что коллеги и потенциальные доверители широко оценили и профессиональные, и личные качества защитника. Я уверен, что это возымеет ту конверсию, которую захочет сама Светлана», — отметил Жорин.
