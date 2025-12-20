В ХМАО открылся сезон елочных базаров: где купить и сколько стоит

В Югре стоимость некоторых елок доходит до десяти тысяч рублей.
В Югре открываются елочные базары и началась продажа талонов на вырубку елок. URA.RU выяснило, где жителям региона купить новогоднее дерево, цены, и во сколько обойдется самостоятельная «добыча» традиционного атрибута Нового года.
Ель или пихта?
В городах ХМАО на базарах предлагают, как правило, елки, сосны и пихты. Последний вариант — самый дорогой.
«Елка, сосна, ель стоят 1500 рублей. Стоимость пихты начинается от 10 тысяч рублей», — рассказали агентству в лесхозе Нижневартовска.
Высокую цену на пихты обуславливают тем, что иголки на ней держатся дольше и они не колючие. Ель имеет более выраженный запах, но осыпается она быстрее других. Продавцы говорят, что оптимальный вариант по соотношению цены и качества — сосна. Она пушистее и долговечнее ели.
Пихта — самое дорогое новогоднее дерево в ХМАО.
Где купить живое дерево.
Ханты-Мансийск.
Ул. Заводская, 11А (прилегающая территория ТД «Сатурн») Ул. Чехова, 72а (прилегающая территория ТД «Лукошко») Ул. Строителей, 1.Археопарк «Чумовая улица» — С 27 декабря.
Нижневартовск.
Улица 60 лет Октября (территория бывшей автостанции напротив ДК «Октябрь», возле сквера Космонавтов) ул. Северная, д. 61, стр. 4ул. Интернациональная, д. 8 (возле супермаркета «Пятерочка»)ул. Мира, д. 73 (территория ТК «Славтэк»)ул. Лопарева, д. 149/1ул. Мира, д. 11 (территория ТК «Городок»)ул. Интернациональная, д. 8 (возле супермаркета «Пятерочка»)ул. Лопарева, 123Прилегающая территория к магазинам «Любимый’ул. Мира, 38, ул. Спортивная, 9, ул. Ленина, 10П, ул. Интернациональная, 39, ул. Зимняя, 6, ул. Мира, 97, ул. Спортивная, 17, ул. Дзержинского, 21, ул. Ленина, 46, ул. Ленина, 14, ул. Нефтяников, 44ул. Кузоваткина, 3 (цветочный магазин “Северный тюльпан”).
Сургут.
Центральный рынок — ул. Ocтоpoвскогo 14/1 (центрaльный рынoк) Унивeрcитeтская 25/1 (вход околo пекapни).
Талоны на вырубку.
Нижневартовск.
Нижневартовский лесхоз (улица Лопарева, 77) ежедневно включительно по 31 декабря с 9 до 19 часов. Цена талона — 500 рублей.
Сургут.
Павильон «Зеленый лекарь» ул. Островского, д.14/1 Центральный рынок; ТЦ «Молодежный +» (50 лет ВЛКСМ, 6В) Киоски «Информпечать» — улица Энергетиков 14/1, улица 30 лет Победы, улица Федорова, проспект Ленина, д. 45, проспект Ленина, улица Энтузиастов, 63 («Восход»). Пн. -Пт. 8.00−14.00 15.00−19.00ООО «Петролстарт» АЗС, кргулосуточно: Нефтеюганское шоссе, д16, ул. Профсоюзов, д.55А, Югорский тракт, д.9а, Сосновая, д. 39, ул. Электротехническая, д. 1, Югорский тракт — д.21а, д. 32, д. 54 Круглосуточно.
Цена талона — 500 рублей.
Билеты для льготников по 450 рублей — павильон «Зеленый лекарь» ул. Островского, д.14/1 Центральный рынок. Контактныей тел: 712−717.
Лянтор.
Пилорама — пром.зона ул. Дорожников, 9/1. Информация по телефонам: 8 (922)776−45−25; 8 (982)511−80−89; 8 (904) 489−05−47. Цена талона — от 1 до 9 тысяч рублей в зависимости от высоты дерева.
Пыть-Ях.
Микрорайон 2-й Нефтяников, 17А, дом 61, ТЦ «Сиверко».
пос. Сингапай.
Ул. Кедровая, д. 77.
п. Салым.
Ул. Набережная 1.
Стоимость талона — 400 ₽