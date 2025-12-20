В ХМАО открылся сезон елочных базаров: где купить и сколько стоит

Высокую цену на пихты обуславливают тем, что иголки на ней держатся дольше и они не колючие. Ель имеет более выраженный запах, но осыпается она быстрее других. Продавцы говорят, что оптимальный вариант по соотношению цены и качества — сосна. Она пушистее и долговечнее ели.