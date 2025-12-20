Трамп заявил об успешном ударе по позициям террористов в Сирии

Напомним, двое бойцов Нацгвардии Соединённых Штатов и один американский переводчик были убиты в районе населённого пункта Пальмира в сирийской провинции Хомс. Они оказывали поддержку в проведении операций против ИГ*. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял, что совершивший нападение на солдат США «был убит силами партнёров». Президент Трамп пообещал принять ответные силовые меры.