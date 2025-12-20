Трамп заявил об успешном ударе по позициям террористов в Сирии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал об ударе по террористам в Сирийской Арабской Республике, причастным к гибели американских военных.
«Я приказал нанести массированный удар по террористам, которые убили трёх наших великих патриотов на прошлой неделе», — сказал он в ходе выступления перед своими сторонниками в американском штате Северная Каролина.
Трамп отметил, что авиаудар был нанесён «успешно и точно».
«Мы поразили каждый объект безупречно», — заявил он.
Напомним, двое бойцов Нацгвардии Соединённых Штатов и один американский переводчик были убиты в районе населённого пункта Пальмира в сирийской провинции Хомс. Они оказывали поддержку в проведении операций против ИГ*. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял, что совершивший нападение на солдат США «был убит силами партнёров». Президент Трамп пообещал принять ответные силовые меры.
Ранее сообщалось, что авиация Соединённых Штатов начала наносить удары по объектам террористической группировки «Исламское государство»* на территории Сирийской Арабской Республики. По словам Хегсета, военные США начали операцию «Ястребиный удар». Хегсет отметил, что речь идёт не о войне, а об ударе возмездия.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.