Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирии

США начали операцию Hawkeye Strike по позициям «Исламского государства»* (ИГИЛ*) в ответ на атаку на сирийско-американский патруль в районе сирийской Пальмиры, которая произошла 13 декабря. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил министр войны страны Пит Хегсет.

США начали операцию Hawkeye Strike по позициям «Исламского государства»* (ИГИЛ*) в ответ на атаку на сирийско-американский патруль в районе сирийской Пальмиры, которая произошла 13 декабря. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил министр войны страны Пит Хегсет.

Он отметил, что операция стала не началом войны, а «объявлением мести».

— Соединенные Штаты Америки под руководством президента (США Дональда — прим. «ВМ») Трампа никогда не будут колебаться и не отступят, чтобы защитить наш народ, — написал Хегсет на своей странице в соцсети X.

Ранее в Пентагоне сообщили о гибели двух американских военнослужащих и гражданского переводчика, еще трое американцев получили ранения в результате засады боевика ИГИЛ*, которого затем ликвидировали.

14 декабря Дональд Трамп заявил, что после действий организации против американских военнослужащих в Сирии последует жесткий ответ. Он подчеркнул, что произошедшее было засадой, и уточнил, что на военных напали в опасном районе Сирии, который не находится под полным контролем властей страны.

*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше