Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирии

14 декабря Дональд Трамп заявил, что после действий организации против американских военнослужащих в Сирии последует жесткий ответ. Он подчеркнул, что произошедшее было засадой, и уточнил, что на военных напали в опасном районе Сирии, который не находится под полным контролем властей страны.