Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирии

США начали операцию Hawkeye Strike по позициям «Исламского государства»* (ИГИЛ*) в ответ на атаку на сирийско-американский патруль в районе сирийской Пальмиры, которая произошла 13 декабря. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил министр войны страны Пит Хегсет.
Он отметил, что операция стала не началом войны, а «объявлением мести».
— Соединенные Штаты Америки под руководством президента (США Дональда — прим. «ВМ») Трампа никогда не будут колебаться и не отступят, чтобы защитить наш народ, — написал Хегсет на своей странице в соцсети X.
Ранее в Пентагоне сообщили о гибели двух американских военнослужащих и гражданского переводчика, еще трое американцев получили ранения в результате засады боевика ИГИЛ*, которого затем ликвидировали.
14 декабря Дональд Трамп заявил, что после действий организации против американских военнослужащих в Сирии последует жесткий ответ. Он подчеркнул, что произошедшее было засадой, и уточнил, что на военных напали в опасном районе Сирии, который не находится под полным контролем властей страны.
*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.