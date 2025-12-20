Под Волгоградом сорван капремонт школы за 88,5 млн рублей

Отметим, ранее стало известно о срыве в Михайловке строительства ледовой арены. Каток с искусственным покрытием должен был появиться в райцентре к 1 октября 2025 года, однако подрядчик из Ингушетии не выполнил работы. Судя по всему, оба объекта теперь предстоит доводить до ума новым строительным организациям.