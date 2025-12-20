Минобороны: 27 дронов ВСУ уничтожили над регионами России за ночь

В течение ночи с 19 на 20 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 27 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над рядом российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— 10 — над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Воронежской области, два БПЛА сбиты над территорией Курской области, два БПЛА сбиты над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, один — над территорией Брянской области, — передает Telegram-канал ведомства.
19 декабря в период с 20:00 до 23:00 российские силы ПВО сбили 36 беспилотников над акваторией Черного моря, территорией Белгородской, Курской и Воронежской областей, а также Республики Крым.
В тот же день мэр Батайска Ростовской области Валентин Кукин объявил траур после атаки украинских беспилотников. Он отметил, что власти города приспускают государственные флаги, а также порекомендовали отменить все развлекательные мероприятия.