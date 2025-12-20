Боевики 72-й и 127-й бригад Вооружённых сил Украины сбежали с передовых позиций, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что на харьковском участке авиация ВКС РФ, артиллерия и «Солнцепёки» группировки войск «Север» наращивают активность на направлениях, помогая штурмовикам. Украинские войска не выдерживают натиска российских военных и отступают, неся большие потери.
Так, в районе Старицы военные РФ продвинулись на четырёх участках в лесном массиве. Общее продвижение составило до 400 метров.
«В результате нашего комплексного огневого поражения бегством покинули передовые позиции подразделения 72 омбр и 127 отмбр ВСУ», — говорится в сообщении.
В материале подчёркивается, что группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.
Также стало известно, что батальон Вооружённых сил Украины «Волкодавы» понёс потери во время очередного построения. Главный сержант батальона «Волкодавы» Дмитрий Варчук вновь подверг личный состав неоправданному риску, устроив построение прямо на передовой.