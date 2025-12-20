В материале сказано, что на харьковском участке авиация ВКС РФ, артиллерия и «Солнцепёки» группировки войск «Север» наращивают активность на направлениях, помогая штурмовикам. Украинские войска не выдерживают натиска российских военных и отступают, неся большие потери.