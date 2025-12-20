Комиссия минздрава выехала в город к свердловчанину, который пожаловался Путину

Дмитрий Отставных 19 декабря на прямой линии Путина заявил о дефиците льготных лекарств. Он попросил «помочь найти чиновникам потерянные финансы и обеспечить жителей льготой». В ответ президент заверил, что необходимые средства были направлены в регионы, а проблема, если она есть, то будет решена. Вскоре следователи возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) после жалобы краснотурьинца.