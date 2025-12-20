Ричмонд
Комиссия минздрава выехала в город к свердловчанину, который пожаловался Путину

В Краснотурьинск (Свердловская область) выехала комиссия сотрудников свердловского минздрава. Соответствующее поручение дала замгубернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова. Это сделано после жалобы жителя города Дмитрия Отставных на нехватку льготных лекарств.

Минздрав пробудет в Краснотурьинске несколько дней.

«В течение ближайших дней они проанализируют работу с выпиской лекарств льготным категориям граждан и наличие лекарств в аптеке», — сказано в релизе регионального минздрава. По словам министра, мужчина поступил в больницу в июле 2025 года, а после выписки он получал лекарства по федеральной программе.

Дмитрий Отставных 19 декабря на прямой линии Путина заявил о дефиците льготных лекарств. Он попросил «помочь найти чиновникам потерянные финансы и обеспечить жителей льготой». В ответ президент заверил, что необходимые средства были направлены в регионы, а проблема, если она есть, то будет решена. Вскоре следователи возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) после жалобы краснотурьинца.