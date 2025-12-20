В Башкирии сняли все ограничения на дорогах, введенные из-за метели

Сегодня утром, 20 декабря, главный Госавтоинспектор по Башкирии Владимир Севастьянов сообщил в своем телеграм-канале, что все ограничения сняты. Напомним, перекрыты из-за непогоды были участки дорог Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск с 115 по 254 км и Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 205 километр. Сейчас проезд открыт.