В Башкирии сняли все ограничения на дорогах, введенные из-за метели

Поздним вечером 19 декабря в Башкирии из-за непогоды ввели временные ограничения движения по автомобильным дорогам. Экстренные службы предупредили водителей, что на двух участках федеральных трасс вводятся ограничения для движения грузового и легкового транспорта, сообщали в Госавтоинспекции.
Сегодня утром, 20 декабря, главный Госавтоинспектор по Башкирии Владимир Севастьянов сообщил в своем телеграм-канале, что все ограничения сняты. Напомним, перекрыты из-за непогоды были участки дорог Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск с 115 по 254 км и Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 205 километр. Сейчас проезд открыт.
