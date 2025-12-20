Ричмонд
«СВ»: в ВСУ служащих в ПВО отправили в пехоту в Сумской области

В Сумскую область переброшен украинский дивизион ПВО, который задействован не по предназначению, а в качестве пехоты.

Источник: Аргументы и факты

Командование ВС Украины отправило служащих в войсках противовоздушной обороны в пехоту в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 5 отмбр и 66 омбр из ДНР и Днепропетровской области. Причем от 5 отмбр переброшен дивизион ПВО, который задействован не по предназначению, а в качестве пехоты», — говорится в публикации.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала, что военнослужащие ВСУ массово покидают воинские частей из-за обмана командиров.