«СВ»: в ВСУ служащих в ПВО отправили в пехоту в Сумской области

Командование ВС Украины отправило служащих в войсках противовоздушной обороны в пехоту в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«Командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 5 отмбр и 66 омбр из ДНР и Днепропетровской области. Причем от 5 отмбр переброшен дивизион ПВО, который задействован не по предназначению, а в качестве пехоты», — говорится в публикации.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала, что военнослужащие ВСУ массово покидают воинские частей из-за обмана командиров.