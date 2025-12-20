Глава МИД Индии Сингх: 202 индийца завербовали в российские войска

Министр добавил, что ведомство помогло в репатриации останков 10 умерших граждан Индии, а также в кремации двух погибших. Образцы ДНК членов семей 18 индийцев, которые погибли или пропали, передали российским властям в попытке установить личности некоторых из них, передает The Economic Times.