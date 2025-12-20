Глава МИД Индии Сингх: 202 индийца завербовали в российские войска

В специальной военной операции (СВО) на Украине участвовали 202 гражданина Индии. Об этом стало известно в субботу, 20 декабря, из письменного ответа министра иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингха в парламент страны.
Он уточнил, что индийцы были «завербованы в российские вооруженные силы».
— Благодаря согласованным усилиям правительства 119 из них были досрочно уволены; по сообщениям российской стороны, 26 человек погибли, а семь числятся пропавшими без вести. Продолжаются усилия по досрочному увольнению 50 человек, — рассказал Сингх.
Министр добавил, что ведомство помогло в репатриации останков 10 умерших граждан Индии, а также в кремации двух погибших. Образцы ДНК членов семей 18 индийцев, которые погибли или пропали, передали российским властям в попытке установить личности некоторых из них, передает The Economic Times.
15 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует межправительственное соглашение между Москвой и Нью-Дели о порядке взаимной отправки военнослужащих, а также боевых кораблей и самолетов.