Популярный трамвай в Перми изменил расписание: причина

В Перми с 21 декабря изменится схема движения трамвайного маршрута № 5, курсирующего между микрорайоном Бахаревка и станцией Пермь II. Корректировки будут действовать еженедельно по выходным дням, о чем сообщили в telegram-канале «Пермский транспорт».