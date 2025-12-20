Популярный трамвай в Перми изменил расписание: причина

Изменения в расписании продлятся на все выходные.
В Перми с 21 декабря изменится схема движения трамвайного маршрута № 5, курсирующего между микрорайоном Бахаревка и станцией Пермь II. Корректировки будут действовать еженедельно по выходным дням, о чем сообщили в telegram-канале «Пермский транспорт».
«В связи кронированием деревьев на участке улицы Куйбышева от улицы Лодыгина до остановки Анвара Гатауллина, трамваи будут укорочены до разворотного кольца АО “Инкар”», — заявили в департаменте транспорта администрации Перми. Изменения будут действовать с 10:00 до 15:00.
Изменения в работе трамвая № 5 стали очередной корректировкой городской транспортной схемы Перми. Ранее департамент транспорта запускал новый автобусный маршрут № 56 по обновленному участку улицы Крисанова до станции Пермь II, а также изменял движение маршрутов № 109, № 339 и № 461 после строительства разворотного кольца в селе Култаево.