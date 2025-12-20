В Челябинске на полгода ограничат движение из-за строительства метротрама

На Каслинской начинается масштабная стройка котлована линии «Север — Юг».
В Челябинске вводятся длительные ограничения движения для автомобилей из-за строительства метротрама на улице Каслинская Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«С 21 декабря до июня 2026 года будет закрыт участок улицы от Комсомольского проспекта до улицы Островского для строительства стартового котлована линии “Север — Юг” для метротрамвая. Для автомобильного транспорта предусмотрены альтернативные маршруты», — заявляют в мэрии.
В администрации отмечают, что движение трамваев на данном участке сохранится в обычном режиме. Также жителям предлагаются альтернативные маршруты для транспорта с улиц Кожзаводская, Болейко и Куйбышева, которые будут перенаправлены на проспект Победы, Свердловский проспект и улицу Новомеханическую. Водителей просят учитывать изменения и соблюдать временные знаки.
Схема объездов из-за строительства метро.