Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске на полгода ограничат движение из-за строительства метротрама

В Челябинске вводятся длительные ограничения движения для автомобилей из-за строительства метротрама на улице Каслинская Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На Каслинской начинается масштабная стройка котлована линии «Север — Юг».

В Челябинске вводятся длительные ограничения движения для автомобилей из-за строительства метротрама на улице Каслинская Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«С 21 декабря до июня 2026 года будет закрыт участок улицы от Комсомольского проспекта до улицы Островского для строительства стартового котлована линии “Север — Юг” для метротрамвая. Для автомобильного транспорта предусмотрены альтернативные маршруты», — заявляют в мэрии.

В администрации отмечают, что движение трамваев на данном участке сохранится в обычном режиме. Также жителям предлагаются альтернативные маршруты для транспорта с улиц Кожзаводская, Болейко и Куйбышева, которые будут перенаправлены на проспект Победы, Свердловский проспект и улицу Новомеханическую. Водителей просят учитывать изменения и соблюдать временные знаки.

Схема объездов из-за строительства метро.