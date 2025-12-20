Пока, 3I/ATLAS: как изменится жизнь на Земле после пролета загадочного НЛО

«Пристальное внимание к 3I/ATLAS было связано с огромным потенциалом объекта стать очень ярким на небе и быть видимым даже невооруженным глазом. Но, к сожалению, ожидания не оправдались в полной мере. При этом наблюдение за кометой все равно представляет большую научную ценность. Изучение процесса ее распада помогает ученым лучше понять состав комет, их эволюцию и механизмы, которые приводят к таким явлениям», — поделился Киселев.