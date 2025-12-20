Пока, 3I/ATLAS: как изменится жизнь на Земле после пролета загадочного НЛО

Комета 3I/ATLAS 19 декабря приблизилась на максимально возможное расстояние к Земле. Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев рассказал aif.ru, пролетел ли межзвездный объект над территорией России и сказалось ли это на работе наземной электротехники.
Пролетит над территорией России.
«Комета пролетела над территорией России. Но важно понимать, что это не оначает, что прошла прямо над головой. Речь идет о том, что ее траектория была в пределах видимости с территории нашей страны», — сказал Киселев.
«К примеру, комету сфотографировали астрофотографы из Новосибирска и Курска», — отметил он.
Угрозы оборудованию нет.
Межзвездный объект 3I/ATLAS не представляет никакой угрозы для работы наземного оборудования, заверил астроном, так как это очень маленькое небесное тело по сравнению с Землей.
«Ее приближение не вызвало никаких гравитационных возмущений, электромагнитных помех или других явлений, которые могли бы повлиять на работу электроники, связи или других систем. Даже в самые близкие моменты комета 3I/ATLAS была на миллионы километров от Земли. Это расстояние настолько велико, что никакие физические воздействия (гравитация, излучение) от кометы не могут достичь Земли с силой, способной повлиять на приборы», — сказал Киселев.
Он также пояснил, что кометы состоят в основном из льда, пыли и газов, и не обладают мощным электромагнитным полем или другими свойствами, которые могли бы нарушить работу электроники, спутников или других наземных систем, в отличие, например, от сильных солнечных вспышек, которые действительно могут вызывать сбои в технике.
«Единственное, что может быть связано с кометой и нарушением работы наземных систем, — это увеличение активности кометы в радиодиапазоне. Однако это явление очень слабое и не оказывает влияния на работу большинства наземных систем. Астрономы используют этот момент для изучения состава кометы. Таким образом, ни один процесс кометы 3I/ATLAS никак не оказывает на Землю и работу наземных приборов», — отметил Киселев.
Улетит из Солнечной системы навсегда.
Астроном также объяснил большой интерес к комете 3I/ATLAS со стороны ученых.
«Пристальное внимание к 3I/ATLAS было связано с огромным потенциалом объекта стать очень ярким на небе и быть видимым даже невооруженным глазом. Но, к сожалению, ожидания не оправдались в полной мере. При этом наблюдение за кометой все равно представляет большую научную ценность. Изучение процесса ее распада помогает ученым лучше понять состав комет, их эволюцию и механизмы, которые приводят к таким явлениям», — поделился Киселев.
Вторая причина пристального внимания — необычная траектория движения 3I/ATLAS.
«Большинство астероидов и комет, которые мы наблюдаем, вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, которые лежат примерно в одной плоскости. Однако 3I/ATLAS имеет гиперболическую орбиту, что означает, что он движется через Солнечную систему, но не является ее постоянным обитателем. Она прилетела извне — из рукава Щита-Центавра, и в конечном счете покинет Солнечную систему навсегда», — подытожил Киселев.
3I/ATLAS стал третьим межзвёздным объектом из другой системы, за которым наблюдают астрономы.