Волгоградские чекисты отмечают День ФСБ России

20 декабря в Волгоградской области региональное управление Федеральной службы безопасности России отмечает профессиональный праздник.

Источник: v102.ru

Традиционно в День работника органов безопасности чекисты почтут память сотрудников, погибших при исполнении профессионального долга.

В 2025 году церемонии возложения цветов пройдут не только у памятника на пл. Чекистов, но и в Горсаду, у бюста генерал-лейтенанта Александра Воронина, начальника УНКВД по Сталинградской области в период с 1938 по 1944 годы. Монумент был открыт несколько месяцев назад, одновременно депутаты Волгоградской городской думы приняли решение о переименовании участка ул. Глубокоовражной, вдоль Горсада, в ул. им. генерал-лейтенанта Александра Воронина.