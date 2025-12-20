Волгоградские чекисты отмечают День ФСБ России

В 2025 году церемонии возложения цветов пройдут не только у памятника на пл. Чекистов, но и в Горсаду, у бюста генерал-лейтенанта Александра Воронина, начальника УНКВД по Сталинградской области в период с 1938 по 1944 годы. Монумент был открыт несколько месяцев назад, одновременно депутаты Волгоградской городской думы приняли решение о переименовании участка ул. Глубокоовражной, вдоль Горсада, в ул. им. генерал-лейтенанта Александра Воронина.