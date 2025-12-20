Опрос показал, сколько россиян хотят отправиться в путешествие на Новый год

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Каждый второй россиянин хотел бы провести январские каникулы за пределами своего родного города: чаще всего в качестве самых желанных направлений среди городов страны называли Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
«Каждый второй мечтает провести январские каникулы за пределами своего родного города (56%). Остаться дома планируют 30% опрошенных. 14% затруднились с ответом», — показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
Женщины несколько чаще мужчин делились мечтами о путешествии (58% и 55% соответственно), тогда как мужчины чуть чаще предпочитают домашний отдых (31% против 28% среди россиянок).
Среди конкретных направлений для путешествия на январские праздники безоговорочными лидерами остаются две столицы: Москву мечтают посетить 15%, Санкт-Петербург — 14% респондентов. 7% опрошенных хотят в Сочи, 6% — на Байкал, 5% — в Калининград. Женщины чаще мужчин мечтают о каникулах в Москве (17% и 12% соответственно), Санкт-Петербурге (17% и 11%), Калининградской области (7% и 4%), а также в Крыму (6% и 2%). Представители сильного пола чаще россиянок выбирают Сочи (9% и 5%).
Динамика популярности конкретных направлений за последние годы показывает интересные изменения. Позиции Москвы и Санкт-Петербурга остаются стабильно высокими. Выросла привлекательность Байкала и Калининградской области. При этом общая доля других городов для путешествий выросла, что указывает на растущее разнообразие географических предпочтений россиян, констатируют аналитики.