Опрос показал, сколько россиян хотят отправиться в путешествие на Новый год

Среди конкретных направлений для путешествия на январские праздники безоговорочными лидерами остаются две столицы: Москву мечтают посетить 15%, Санкт-Петербург — 14% респондентов. 7% опрошенных хотят в Сочи, 6% — на Байкал, 5% — в Калининград. Женщины чаще мужчин мечтают о каникулах в Москве (17% и 12% соответственно), Санкт-Петербурге (17% и 11%), Калининградской области (7% и 4%), а также в Крыму (6% и 2%). Представители сильного пола чаще россиянок выбирают Сочи (9% и 5%).