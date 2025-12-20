Постпред США при НАТО Уитакер: Украина должна готовиться к продолжению войны

Украина должна готовиться к продолжению боевых действий в 2026 году. Об этом в субботу, 20 декабря, заявил постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.
— Увидим, что будет в результате этих встреч в Майами, но Украина также должна быть готова к борьбе в 2026 году, — высказался дипломат.
По его словам, США хотят, чтобы, с одной стороны, война закончилась, а с другой — чтобы Украина могла себя защитить. Уитакер заключил, что боевые действия продолжатся, если стороны не достигнут мирного соглашения до конца года, передает РИА Новости.
19 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии, посвященной итогам года, заявил, что Москва пока не видит готовности Киева к заключению мирного соглашения по урегулированию конфликта. При этом российский лидер отметил, что Украина подает некоторые сигналы о готовности вести диалог с российской стороной.
8 декабря СМИ сообщили, что Россия занимает территорию на Украине самыми быстрыми темпами с начала боевых действий на фоне мирных переговоров, которые зашли в тупик.