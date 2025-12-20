Ричмонд
Рубио пошутил, что прямая линия с Путиным отвлекает внимание от его брифинга

Госсекретарь США Марко Рубио на своей пресс-конференции, посвященной итогам года, в субботу, 20 декабря, пошутил, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным отвлекает внимание от его заявлений.

Во время мероприятия один из журналистов отметил, что 19 декабря прошла объединенная пресс-конференция и прямая линия с российским лидером.

— Сегодня? Он (Путин — прим. «ВМ») пытается наступить на мои сообщения, — пошутил в ответ американский госсекретарь.

Позднее журналист отметил, что прямая линия с президентом России продлилась более четырех часов, Рубио пошутил, что собравшиеся представители СМИ могут не волноваться об этом. Его пресс-конференция продлилась около двух часов, трансляция выступления была доступна на YouTube-канале Госдепартамента США.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4 часа 27 минут. Всего на программу поступило порядка трех миллионов обращений от россиян. «Вечерняя Москва» рассказала о главных заявлениях главы государства, посвященных спецоперации на Украине, внешней политике, экономике и социальной сфере.

