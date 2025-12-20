Городские службы Тюмени борются с последствиями мощного снегопада

В ночную смену на улицах города работали 427 единиц дорожной техники и более 200 рабочих. Днем количество техники увеличили до 477 единиц, а число рабочих — до 479 человек. За последнюю неделю вывезли более 52 тысяч кубометров снега, из них 9 тысяч — только за последние сутки. Глава города обратился к водителям и пешеходам с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.