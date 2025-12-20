Городские службы Тюмени борются с последствиями мощного снегопада

Тюмень накрыл мощный снегопад: за сутки выпало более 12 сантиметров осадков.
В Тюмени за последние сутки выпала половина месячной нормы осадков — более 12 сантиметров снега. Городские службы мобилизовали все ресурсы для оперативной уборки улиц. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.
«За последние сутки в Тюмени выпало более 12 сантиметров снега, что составило практически половину месячной нормы осадков. Такая погода требует срочной и организованной реакции дорожных служб. В период интенсивных снегопадов первоочередное внимание уделяется расчистке центральных улиц с плотным автомобильным движением, мостов, путепроводов, а также подходов к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта», — сообщил мэр в своем telegram-канале.
В ночную смену на улицах города работали 427 единиц дорожной техники и более 200 рабочих. Днем количество техники увеличили до 477 единиц, а число рабочих — до 479 человек. За последнюю неделю вывезли более 52 тысяч кубометров снега, из них 9 тысяч — только за последние сутки. Глава города обратился к водителям и пешеходам с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.