Врач рассказала об опасности гонконгского гриппа

По данным специалиста, среди прошедших вакцинацию в последние годы не фиксировали осложнений и летальных исходов, связанных именно с гонконгским гриппом. В группе основного риска остаются люди, которые впервые сталкиваются с этим штаммом, дети до двух лет, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем, а также с ожирением и сахарным диабетом. При раннем обращении к врачу заболевание удается остановить на начальной стадии, подчеркнула Минакова.