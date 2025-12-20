Врач рассказала об опасности гонконгского гриппа

Врачи неоднократно напоминали, что лучшая профилактика гриппа и ОРВИ — вакцинация.
Гонконгский грипп больше не считается отдельной опасной инфекцией и перешел в разряд обычных сезонных вирусов, не представляющих серьезной угрозы для привитых. Однако в группу риска, в частности, входят дети и беременные, сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии СибГМУ Юлия Минакова.
«В настоящее время гонконгский грипп, его штамм, все-таки перешел в рубрику “сезонные гриппы”», — цитирует ТАСС Минакову. Она уточнила, что штамм A (H3N2), известный как гонконгский грипп, включен в состав вакцин, применяемых в России в сезон 2025−2026 годов.
По данным специалиста, среди прошедших вакцинацию в последние годы не фиксировали осложнений и летальных исходов, связанных именно с гонконгским гриппом. В группе основного риска остаются люди, которые впервые сталкиваются с этим штаммом, дети до двух лет, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем, а также с ожирением и сахарным диабетом. При раннем обращении к врачу заболевание удается остановить на начальной стадии, подчеркнула Минакова.
Ранее медики сообщали о росте заболеваемости гонконгским гриппом в России, где штамм H3N2 выявлялся более чем в 80% случаев, прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Тогда специалисты тоже подчеркивали его опасность для детей, пожилых и пациентов с хроническими болезнями, но отмечали, что актуальные штаммы H3N2 ежегодно включаются в состав противогриппозных вакцин.