Челябинская Госавтоинспекция выступила с экстренным обращением к водителям

Снегопад в Челябинской области требует особой осторожности на дорогах.
Госавтоинспекция Челябинской области обратилась к участникам дорожного движения в связи с резким ухудшением погодных условий. Ведомство призывает водителей к предельной внимательности из-за обильного снегопада.
«Призываем водителей к повышенной бдительности в связи с обильным снегопадом и ухудшением видимости на дорогах. Наряды дорожно-патрульной службы переведены на усиленный режим работы для контроля обстановки», — заявляют в ГАИ по региону.
Пешеходам рекомендуется перед переходом проезжей части убедиться в безопасности и снять капюшоны. В случае возникновения нештатной ситуации на дороге следует обращаться к ближайшим экипажам ДПС.