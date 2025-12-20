Ричмонд
Челябинская Госавтоинспекция выступила с экстренным обращением к водителям

Госавтоинспекция Челябинской области обратилась к участникам дорожного движения в связи с резким ухудшением погодных условий. Ведомство призывает водителей к предельной внимательности из-за обильного снегопада.

Снегопад в Челябинской области требует особой осторожности на дорогах.

«Призываем водителей к повышенной бдительности в связи с обильным снегопадом и ухудшением видимости на дорогах. Наряды дорожно-патрульной службы переведены на усиленный режим работы для контроля обстановки», — заявляют в ГАИ по региону.

«Призываем водителей к повышенной бдительности в связи с обильным снегопадом и ухудшением видимости на дорогах. Наряды дорожно-патрульной службы переведены на усиленный режим работы для контроля обстановки», — заявляют в ГАИ по региону.

Пешеходам рекомендуется перед переходом проезжей части убедиться в безопасности и снять капюшоны. В случае возникновения нештатной ситуации на дороге следует обращаться к ближайшим экипажам ДПС.