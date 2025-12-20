Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае усомнились в возможности установки США ядерного реактора на Луне

Завершение строительства ядерного реактора на Луне к 2030 году может быть нереалистичным для США, заявил военный эксперт Лань Шуньчжэн.

Источник: Аргументы и факты

Китайский военный аналитик Лань Шуньчжэн поделился с РИА Новости своим скептическим взглядом на планы США по вводу в строй ядерного реактора на Луне к 2030 году, считая эти сроки нереалистичным.

Согласно указу Дональда Трампа, Соединенные Штаты стремятся к 2030 году не только развернуть ядерный реактор на Луне, но и создать другие необходимые элементы для долговременного присутствия на спутнике Земли.

Однако, по мнению эксперта, процесс проектирования, строительства и получения всех необходимых разрешений для запуска лунного ядерного реактора к указанному сроку представляется маловероятным для США.

«Во-первых, остаются нерешенные инженерные проблемы, поскольку работа ядерного реактора на Луне будет не совсем такой же, как на Земле», — сказал Лань Шуньчжэн.

Также эксперт обратил внимание на зависимость NASA от частных компаний в реализации лунных миссий, указав при этом, что «на сегодняшний день ни одна американская частная компания не имеет достаточных гарантий успешной посадки на Луну».

В частности, он отметил, что космический корабль Starship от SpaceX, несмотря на испытания, все еще не соответствует необходимым стандартам безопасности для транспортировки уранового топлива, о чем свидетельствуют неоднократные случаи взрывов.

Лунный модуль Blue Moon от Blue Origin, по словам эксперта, также пока не прошел проверку на практике, поэтому «надежность остается под вопросом».

Ранее сообщалось, что NASA запретило гражданам КНР участвовать в программах агентства.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше