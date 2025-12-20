В Китае усомнились в возможности установки США ядерного реактора на Луне

Китайский военный аналитик Лань Шуньчжэн поделился с РИА Новости своим скептическим взглядом на планы США по вводу в строй ядерного реактора на Луне к 2030 году, считая эти сроки нереалистичным.
Согласно указу Дональда Трампа, Соединенные Штаты стремятся к 2030 году не только развернуть ядерный реактор на Луне, но и создать другие необходимые элементы для долговременного присутствия на спутнике Земли.
Однако, по мнению эксперта, процесс проектирования, строительства и получения всех необходимых разрешений для запуска лунного ядерного реактора к указанному сроку представляется маловероятным для США.
«Во-первых, остаются нерешенные инженерные проблемы, поскольку работа ядерного реактора на Луне будет не совсем такой же, как на Земле», — сказал Лань Шуньчжэн.
Также эксперт обратил внимание на зависимость NASA от частных компаний в реализации лунных миссий, указав при этом, что «на сегодняшний день ни одна американская частная компания не имеет достаточных гарантий успешной посадки на Луну».
В частности, он отметил, что космический корабль Starship от SpaceX, несмотря на испытания, все еще не соответствует необходимым стандартам безопасности для транспортировки уранового топлива, о чем свидетельствуют неоднократные случаи взрывов.
Лунный модуль Blue Moon от Blue Origin, по словам эксперта, также пока не прошел проверку на практике, поэтому «надежность остается под вопросом».
Ранее сообщалось, что NASA запретило гражданам КНР участвовать в программах агентства.