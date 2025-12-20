Ричмонд
Нижегородское метро украсили в стиле советских открыток

Это уже пятый раз, когда нижегородское метро преображается к Новому году.

Источник: Телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде завершается подготовка к ежегодной акции по новогоднему оформлению поездов метрополитена. Праздничные составы выйдут на линии уже в ближайший понедельник, 22 декабря, сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале.

Сотрудники метрополитена украсили вагоны яркими гирляндами, пышными еловыми ветвями с шарами, а также поздравлениями, выполненными в ностальгической стилистике советских новогодних открыток.

«В пятый раз в городе проходит традиция новогоднего украшения поездов метро. Работы по оформлению уже завершаются», — отметил Юрий Шалабаев, подчеркнув значимость этой инициативы для создания праздничного настроения.

Один из украшенных поездов будет курсировать по Автозаводской линии, а второй — по Сормовско-Мещерской линии метрополитена. Пассажиры смогут наслаждаться поездками в праздничной атмосфере до окончания новогодних каникул.

В администрации города подчеркнули, что данная акция является важной частью подготовки Нижнего Новгорода к Новому году и направлена на создание особенной праздничной атмосферы в одном из основных видов общественного транспорта.