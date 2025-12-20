Ричмонд
«Кинула меня»: Батрутдинов рассказал, как у него сорвалась свадьба с Бузовой

Российский актер Тимур Батрутдинов рассказал, что шоу «План Б», в котором он участвовал вместе с певицей Ольгой Бузовой, могло закончиться их свадьбой, но артистка встретила рэпера Давида Манукяна, известного под псевдонимом Дава.

Батрутдинов рассказал, что они с Бузовой договорились пожениться, если она никого не найдет среди женихов, назвав этот исход «идеальным окончанием шоу».

— Настал день икс, вылет на Бали. Оля в слезах приезжает в аэропорт: у нее в жизни случился Дава. Она полюбила, там действительно сильнейшие чувства были. Она кое-как дотянула до полуфинала, и потом — все: «Люблю не могу. Я полетела». Кинула меня? Да. Остался я один, — рассказал актер в интервью журналистке Лауре Джугелии на ее канале в соцсети «ВКонтакте».

Батрутдинов отметил, что не смог выбрать девушку из участниц и быстро потерял интерес к шоу после ухода Бузовой.

В прошлом году Ольга Бузова поцеловалась с Давой на съемках передачи «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. Артистка попросила музыканта подойти к ней, а потом поцеловала его в губы.