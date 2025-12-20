«Кинула меня»: Батрутдинов рассказал, как у него сорвалась свадьба с Бузовой

— Настал день икс, вылет на Бали. Оля в слезах приезжает в аэропорт: у нее в жизни случился Дава. Она полюбила, там действительно сильнейшие чувства были. Она кое-как дотянула до полуфинала, и потом — все: «Люблю не могу. Я полетела». Кинула меня? Да. Остался я один, — рассказал актер в интервью журналистке Лауре Джугелии на ее канале в соцсети «ВКонтакте».