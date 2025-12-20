Ричмонд
Запуск Crew Dragon с космонавтом Федяевым планируется не ранее февраля

Запуск корабля Crew Dragon к МКС с российским космонавтом Андреем Федяевым планируется не ранее 15 февраля 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с российским космонавтом Андреем Федяевым состоится не ранее 15 февраля следующего года, передает пресс-служба NASA.

«Четыре члена экипажа из трех космических агентств направятся к МКС в составе миссии Crew-12 не ранее 15 февраля 2026 года», — говорится в соответствующей публикации.

Также в NASA отметили, что предстоящий полет станет вторым длительным пребыванием Федяева на борту Международной космической станции. Ранее он провел 186 дней на орбите в качестве бортинженера, уточнили в NASA.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что основной целью его компании SpaceX является полёт на Марс. По его словам, человек впервые ступит на Марс через пять-семь лет.

