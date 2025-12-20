Ричмонд
Лариса Долина может потерять еще две квартиры: что случилось

Адвокат Бенхин предупредил, что Долина может лишиться двух квартир в Дзинтари.

Источник: Комсомольская правда

Певица Лариса Долина может потерять две квартиры в латвийском городе Дзинтари. Такое мнение в интервью изданию «Абзац» высказал адвокат Александр Бенхин, комментируя последствия санкций для россиян, владеющих недвижимостью за рубежом.

Юрист пояснил, что прямого указания на конфискацию в законах Латвии нет, однако действует режим заморозки активов. Это означает, что владелец не может оплачивать счета, в том числе за жилищно-коммунальные услуги, и не имеет права продавать имущество. При этом, как отметил Бенхин, в латвийском сейме звучат призывы национализировать собственность лиц, попавших под ограничения.

«Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость», — объяснил правозащитник.

По словам адвоката, из-за невозможности оплатить долги за ЖКХ, управляющая компания или муниципалитет имеют право обратиться в суд с иском о конфискации такого имущества. Единственным возможным выходом он назвал судебный процесс с государством с целью оспорить санкции как необоснованные.

Напомним, Верховный суд России признал Лурье законной владелицей апартаментов в престижном районе Хамовники, которые она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Этим решением были отменены все предыдущие постановления нижестоящих судов.

В рамках рассмотрения дела о мошенничестве с недвижимостью Долиной суд принял во внимание заключение судебно-психиатрической экспертизы. Певица находилась в состоянии психического расстройства в момент совершения сделки.

В решении Верховного суда указано, что злоумышленники смогли убедить Долину продать квартиру, воспользовавшись особенностями ее образа мышления и личностными чертами. А помощник Долиной подтвердил суду, что певица называла продажу квартиры фиктивной.

Тем временем певица впервые прокомментировала скандал с квартирой, которую сначала продала, а потом по суду вернула себе обратно. Вот только исповедь артистки в прайм-тайм в эфире Первого канала обернулась новым скандалом.