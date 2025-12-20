Лариса Долина может потерять еще две квартиры: что случилось

Юрист пояснил, что прямого указания на конфискацию в законах Латвии нет, однако действует режим заморозки активов. Это означает, что владелец не может оплачивать счета, в том числе за жилищно-коммунальные услуги, и не имеет права продавать имущество. При этом, как отметил Бенхин, в латвийском сейме звучат призывы национализировать собственность лиц, попавших под ограничения.