«Никакой кассы не будет»: Андреасян высказался о возвращении Ефремова в кино

Российский режиссер Сарик Андреасян выразил мнение, что первый фильм с участием актера Михаила Ефремова после его выхода из тюрьмы не сможет стать кассовым хитом.
— Все разговоры о том, что у первого фильма с Ефремовым будет такая касса… Никакой кассы не будет! Я не думаю, что это какое-то волшебство — вновь увидеть актера, который отбыл наказание, в кино. Не думаю, что это вызовет какой-то массовый кинопоход, — высказался Андреасян в интервью на YouTube-канале «Макарена».
При этом режиссер подчеркнул, что считает Ефремова хорошим артистом из «прекрасной актерской династии» и заявил, что рад его возвращению в профессию.
В сентябре Михаил Ефремов присоединился к труппе театра «Мастерская 12», художественным руководителем которого выступает советский режиссер Никита Михалков. Он рассказал, что актер обратился к нему с вопросом о возможности продолжить свою деятельность в его театре.
14 декабря Михалков заявил, что вновь начал сотрудничать с Ефремовым, поскольку верит в то, что артист может исправиться.