Омич перевел 2,5 млн рублей аферистам на «безопасный счет»

Крупный случай дистанционной кражи зарегистрировали в Омской области. 18 декабря в МВД обратился инженер одного из предприятий. Он сообщил, что незнакомцы убедили его по телефону перевести деньги на якобы «безопасный счет». Сибиряк перечислил преступникам более 2,5 мдн рублей.
По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности мошенников. Полицейские отметили, что новое воровство произошло на фоне общей тревожной статистики. По данным прокуратуры, в 2025 году в регионе уже зафиксировали 4 860 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Общий установленный ущерб по этим делам превысил 1,6 млрд рублей.
Ведомство напомнило омичам ключевые правила безопасности. Сотрудники банков, Минобороны и правоохранительных органов не звонят с предложениями перевести деньги. Никто не может распорядиться средствами на счетах без согласия владельца. Понятие «безопасный счет» является выдумкой аферистов. При поступлении подобных предложений нужно немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.
