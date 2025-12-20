Омич перевел 2,5 млн рублей аферистам на «безопасный счет»

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности мошенников. Полицейские отметили, что новое воровство произошло на фоне общей тревожной статистики. По данным прокуратуры, в 2025 году в регионе уже зафиксировали 4 860 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Общий установленный ущерб по этим делам превысил 1,6 млрд рублей.