Глава Башкирии поблагодарил Путина за высокую оценку опыта региона в промышленности

Вчера, 19 декабря, в прямом эфире на программе «Итоги года с Владимиром Путиным-2025» главе государства задали вопрос совместном проекте индустриального парка, который реализуют, в том числе специалисты из Башкирии. Президент России высоко оценил опыт нашей республики при создании Росийско-Таджикистанского индустриального парка.
По окончании Прямой линии и большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина, глава Башкирии прокомментировал столь высокую оценку. Радий Хабиров поблагодарил главу государства и доложил, что это за проект, в котором башкирские ученые и промышленники работают совместно с коллегами из Таджикистана.
— По поводу проекта создания Российско-Таджикистанского индустриального парка докладываю. Реализацией проекта занимается наша Корпорация развития, за счет федерального бюджета коллегам предстоит реконструировать и модернизировать производственные площади, — написал Радий Хабиров в соцсетях вечером 19 декабря.
Как пояснил глава Башкирии, индустриальный парк должен будет работать на благо развития легкой промышленности и металлургии, станкостроения и производства медицинского оборудования. В республике есть несколько потенциальных резидентов и инвесторов, заинтересованных в проекте.
— Работаем дальше. Еще раз спасибо нашему Президенту за внимание и поддержку! — написал Радий Хабиров в соцсетях.
