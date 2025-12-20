Ричмонд
Глава Башкирии поблагодарил Путина за высокую оценку опыта региона в промышленности

Хабиров прокомментировал оценку опыта Башкирии Владимиром Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 19 декабря, в прямом эфире на программе «Итоги года с Владимиром Путиным-2025» главе государства задали вопрос совместном проекте индустриального парка, который реализуют, в том числе специалисты из Башкирии. Президент России высоко оценил опыт нашей республики при создании Росийско-Таджикистанского индустриального парка.

По окончании Прямой линии и большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина, глава Башкирии прокомментировал столь высокую оценку. Радий Хабиров поблагодарил главу государства и доложил, что это за проект, в котором башкирские ученые и промышленники работают совместно с коллегами из Таджикистана.

— По поводу проекта создания Российско-Таджикистанского индустриального парка докладываю. Реализацией проекта занимается наша Корпорация развития, за счет федерального бюджета коллегам предстоит реконструировать и модернизировать производственные площади, — написал Радий Хабиров в соцсетях вечером 19 декабря.

Как пояснил глава Башкирии, индустриальный парк должен будет работать на благо развития легкой промышленности и металлургии, станкостроения и производства медицинского оборудования. В республике есть несколько потенциальных резидентов и инвесторов, заинтересованных в проекте.

— Работаем дальше. Еще раз спасибо нашему Президенту за внимание и поддержку! — написал Радий Хабиров в соцсетях.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.