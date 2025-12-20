Актер из Таганрога Павел Деревянко устроил с женой фотосессию в русском стиле

Известный актер из Таганрога Павел Деревянко вместе с супругой подарил поклонникам праздничное настроение. Он опубликовал в своих социальных сетях новогоднюю фотосессию, выдержанную в традиционном русском стиле.
На снимках пара предстала в роскошных зимних образах. Павел выбрал дубленку и меховую шапку, а его жена — элегантную шубу и стильный головной убор, гармонично дополняющую народный колорит.
— Передаю приветы из предновогодней Москвы, — лаконично подписал кадры актер.
Публикация мгновенно собрала сотни восторженных откликов. Подписчики отметили, как органично и ярко выглядит пара в народных образах.
— Харизма Павла так и плещет через экран, — написал один из пользователей.
— Вы — как барин. Образ смотрится органично и роскошно, — добавила другая поклонница.
Ранее в Таганроге неизвестный мастер установил памятник Павлу Деревянко, однако сходство скульптуры с оригиналом вызвало вопросы у горожан. На следующий день после установки памятник был разбит.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!