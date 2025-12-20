Семейная пара из Узбекистана не смогла вылететь из Стамбула из-за перепродажи билетов авиакомпанией Centrum Air

Однако в день вылета выяснилось, что авиакомпания продала больше билетов, чем было мест в самолёте. В результате пассажир и его супруга не смогли попасть на рейс и вынужденно остались в аэропорту Стамбула. Об этом сообщил Комитет по конкуренции.