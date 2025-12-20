Семейная пара из Узбекистана не смогла вылететь из Стамбула из-за перепродажи билетов авиакомпанией Centrum Air

Однако в день вылета выяснилось, что авиакомпания продала больше билетов, чем было мест в самолёте. В результате пассажир и его супруга не смогли попасть на рейс и вынужденно остались в аэропорту Стамбула. Об этом сообщил Комитет по конкуренции.
Лишь спустя сутки авиакомпания предложила им альтернативный рейс по маршруту «Стамбул — Ташкент», которым пара и вернулась в Узбекистан. Недовольный подобной ситуацией, пассажир обратился в Комитет по конкуренции с требованием защитить свои права как потребителя.
После проверки авиакомпания Centrum Air признала ошибку и согласовала с клиентом меры компенсации. В результате пострадавшему пассажиру были предоставлены:
компенсация в размере 500 евро.
дополнительная денежная выплата в размере 865 200 сумов.
промокод на 20% скидку для следующего полёта по любому направлению авиакомпании.
23 кг дополнительного бесплатного багажа.
возможность бесплатного размещения на первом ряду самолёта во время следующего полёта.
Благодаря действиям Комитета по конкуренции права гражданина как потребителя были полностью восстановлены.