Ульяновские власти ищут автора жалобы Путину о жизни как «в XIX веке»

Ульяновские власти начали поиск автора анонимного обращения к президенту Владимиру Путину, который пожаловался, что в городе живут «как будто в XIX веке». Вопрос, заданный без контактов для обратной связи, был озвучен во время прямой линии с главой государства.

В мэрии и областном правительстве заявили, что пока не могут понять, что именно подразумевал автор под такой формулировкой. Установление его личности необходимо для прояснения конкретных претензий.

«Автор сообщения устанавливается, пока неясно, что он подразумевал под 19-м веком», — сообщили в администрации.

А ранее школьник из Ростовской области спросил Путина, почему растут цены на еду и булочки в столовой, но не растёт зарплата его родителей. Президент объяснил, что общий уровень инфляции снижается, но по отдельным товарам рост может быть выше. Он отметил: всё зависит от состава потребительской корзины каждой семьи. В регионе после заданного вопроса организовали проверку.

