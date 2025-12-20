Ульяновские власти ищут автора жалобы Путину о жизни как «в XIX веке»

В мэрии и областном правительстве заявили, что пока не могут понять, что именно подразумевал автор под такой формулировкой. Установление его личности необходимо для прояснения конкретных претензий.
«Автор сообщения устанавливается, пока неясно, что он подразумевал под 19-м веком», — сообщили в администрации.
А ранее школьник из Ростовской области спросил Путина, почему растут цены на еду и булочки в столовой, но не растёт зарплата его родителей. Президент объяснил, что общий уровень инфляции снижается, но по отдельным товарам рост может быть выше. Он отметил: всё зависит от состава потребительской корзины каждой семьи. В регионе после заданного вопроса организовали проверку.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.