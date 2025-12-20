Ульяновские власти ищут автора жалобы Путину о жизни как «в XIX веке»

А ранее школьник из Ростовской области спросил Путина, почему растут цены на еду и булочки в столовой, но не растёт зарплата его родителей. Президент объяснил, что общий уровень инфляции снижается, но по отдельным товарам рост может быть выше. Он отметил: всё зависит от состава потребительской корзины каждой семьи. В регионе после заданного вопроса организовали проверку.