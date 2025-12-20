«Кошки-мышки» закончились: как прошел бой Джошуа — Пол, обзор и разбор поединка

В шестой трехминутке Джошуа решил закончить шоу. Через 27 секунд после начала раунда британец провел пару сильных атак, Пол попятился, ему отсчитали еще один нокдаун. Джошуа зажал соперника в углу, провел еще несколько акцентированных ударов. Американец снова упал на настил. На этот раз рефери посмотрел на него и остановил поединок — Пол не смог подняться в течение 10 секунд. Победа Энтони Джошуа техническим нокаутом в шестом раунде из восьми запланированных.