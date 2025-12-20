«Кошки-мышки» закончились: как прошел бой Джошуа — Пол, обзор и разбор поединка

В ночь с 19 на 20 декабря 2025 прошел боксерский поединок между Джейком Полом и Энтони Джошуа.
В субботу утром, 20 декабря 2025, в Майами завершился один из самых скандальных боксерских поединков года: экс-чемпион мира Энтони Джошуа боксировал против блогера-боксера Джейка Пола. Подробнее о результате боя, раундах и прогнозах — в материале URA.RU.
Как прошел бой Джейк Пол — Энтони Джошуа: обзор поединка.
Первый раунд: осторожное начало.
Стартовая трехминутка получилась пристрелочной. Джошуа сразу занял центр ринга и начал работать джебом, контролируя дистанцию. Пол активно двигался по периметру, пытаясь найти свои моменты для атак. Британец не форсировал события, хотя было очевидно: если бы захотел, мог завершить поединок уже в дебютном раунде. Сказывалась разница в классе.
Второй раунд: контроль Джошуа.
Вторая трехминутка прошла примерно в том же ключе. Джошуа продолжал контролировать центр ринга, работал размеренно джебом, не давая Полу сблизиться. Американец двигался, казалось, что физически он подошел неплохо и у него будет запас сил. Но британец уже начал чаще доносить удары до цели.
Третий раунд: первые проблемы Пола.
В третьем раунде ситуация начала меняться. Пол стал чаще идти в клинчи, пытаясь вязать соперника и отдыхать в захватах. Движение оставалось, но уже появилась заметная усталость. Джошуа стал чаще попадать акцентированными ударами, а его джеб начал проламывать защиту американца.
На взвешивании перед боем с Полом Джошуа показал 110,4 кг, в то время как его оппонент был почти на 12 кг легче (98,25 кг).
Четвертый раунд: усталость берет свое.
Четвертая трехминутка показала, что бой близится к завершению. Джейк Пол заметно устал, а Джошуа просто играл, фехтуя джебом. Британец много кидал джеб за джебом, прощупывая и измеряя соперника. Американец начал падать при первой же возможности — якобы его с нарушением правил — давил Джошуа. На самом деле это были попытки потянуть время и отдохнуть.
Пятый раунд: серия нокдаунов.
В пятом раунде Джейку Полу отсчитали несколько нокдаунов. Он продолжал падать, пытался клинчевать и грязно боксировать, цепляясь за Джошуа. В совокупности было видно, как Пол хочет вложиться в один удар и закончить бой неожиданным нокаутом — он несколько раз почти попал, но разница в классе была слишком велика.
Шестой раунд: технический нокаут.
В шестой трехминутке Джошуа решил закончить шоу. Через 27 секунд после начала раунда британец провел пару сильных атак, Пол попятился, ему отсчитали еще один нокдаун. Джошуа зажал соперника в углу, провел еще несколько акцентированных ударов. Американец снова упал на настил. На этот раз рефери посмотрел на него и остановил поединок — Пол не смог подняться в течение 10 секунд. Победа Энтони Джошуа техническим нокаутом в шестом раунде из восьми запланированных.
Результат и статистика боя Джейк Пол — Энтони Джошуа: 29-я победа Джошуа.
Энтони Джошуа выиграл свой 29-й бой в профессиональной карьере при четырех поражениях, при этом одержав 27-ю досрочную победу. Для 36-летнего британца это стало первым появлением на ринге с сентября 2024 года, когда он проиграл нокаутом соотечественнику Даниэлю Дюбуа.
Джейк Пол, имеющий в активе 12 побед (из них семь нокаутами), проиграл во второй раз в профессиональной карьере. Первое поражение американец потерпел в феврале 2023 года раздельным решением судей от британца Томми Фьюри — сводного брата легендарного Тайсона Фьюри. С момента того поражения Пол отпраздновал шесть побед подряд, в том числе над 58-летним Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира Хулио Сесаром Чавесом-младшим.
По попаданиям статистика выглядела разгромно: к середине пятого раунда по версии судей Джошуа выигрывал три раунда, четвертый остался за Полом. Через минуту после старта шестого раунда по попаданиям было 31−9 в пользу британца.
Прогноз эксперта: «Тяжелый нокаут уже в первом раунде».
Перед боем российский эксперт Александр Беленький из Федерации бокса России дал категоричный прогноз URA.RU: «Если Джошуа не подкупили, исход боя предрешен заранее. Вопрос закроется в первом или втором раунде — тяжелый нокаут Джейка Пола». Беленький назвал Пола неплохим боксером уровня первого разряда, вполне хорошим любителем, но этого недостаточно против экс-чемпиона мира.
Эксперт предупреждал: если Джошуа будет серьезно настроен, одного раунда англичанину будет достаточно. Если британец проведет бой с легкой руки — нокаутирует во втором раунде. Беленький отметил, что Джейк Пол может только красиво упасть. Когда боксирует мастер с учеником, он может его нокаутировать в одну секунду, а может несколько раундов потянуть.
Правила боя: восемь раундов и весовой лимит 111 кг.
Поединок состоялся в ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейа Центр» в Майами. Бой имел официальный профессиональный статус — результат вошел в послужные списки обоих участников. Это не выставочный поединок, как был бой Пола с Майком Тайсоном в ноябре 2024 года.
Регламент: восемь раундов по три минуты каждый — меньше стандартных 12 раундов для чемпионских боев. Боксеры выступали в перчатках весом 10 унций (283 грамма) — стандартный вес для профессиональных боев в тяжелой категории. Контрактом установлен лимит веса 245 фунтов (111,13 кг). Это ограничение касалось только Джошуа, поскольку Пол никогда не поднимался выше 103 кг.