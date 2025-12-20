Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Фадеева: Словосочетание «европейские подсвинки» может войти в словарь

Словосочетание «европейские подсвинки», которое употребил президент России Владимир Путин, может войти в состав словаря 2025 года как афоризм. Такое мнение в субботу, 20 декабря, выразила доцент кафедры славистики, общего языкознания и культуры коммуникации Государственного университета просвещения Татьяна Фадеева.

Словосочетание «европейские подсвинки», которое употребил президент России Владимир Путин, может войти в состав словаря 2025 года как афоризм. Такое мнение в субботу, 20 декабря, выразила доцент кафедры славистики, общего языкознания и культуры коммуникации Государственного университета просвещения Татьяна Фадеева.

— В данном контексте нейтральная лексема подсвинки, обозначающая поросенка в возрасте от четырех до 10 месяцев, получает отрицательную коннотацию, в которой реализована оценка политической несостоятельности оппонента, — высказалась специалист.

Филолог отметила, что префикс под- в русском языке в составе существительного означает ряд значений, одним из которых является «нахождение ниже чего-либо, под чем-либо», то есть подсвинок — тот, который не достиг самостоятельности и зрелости, передает ТАСС.

19 декабря во время прямой линии, посвященной итогам года, Владимир Путин рассказал, что это словосочетание «выскочило» в процессе общения с военной аудиторией. Глава государства подчеркнул, что этими словами подразумевал неопределенную группу лиц.