В районе ХМАО запустили движение по временному мосту

На новом мосту предусмотрено двухполосное движение со скоростным режимом 30 км/ч.
В Нефтеюганском районе ХМАО запущено движение по временному мосту через протоку Сингапайская, построенному взамен поврежденного основного сооружения на автодороге. Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». По данным ведомства, рабочая комиссия приняла объект без замечаний, после чего по переправе сразу открыли проезд для автотранспорта.
«В Нефтеюганском районе завершено строительство временного моста через протоку Сингапайская. Накануне рабочая комиссия приняла объект без замечаний. Сегодня, 20 декабря, началось движение автотранспорта. Переправа построена в сжатые сроки после повреждения основного моста на автодороге Нефтеюганск — левый берег Оби», — говорится в сообщении.
Как уточняется в telegram-канале, временная переправа рассчитана на две полосы движения. Для обеспечения безопасности введено ограничение скорости до 30 км/ч, допустимая нагрузка на мост составляет до 30 тонн. На объекте смонтированы системы видеонаблюдения и камеры фиксации нарушений, что позволит контролировать транспортный поток и соблюдение водителями установленных правил проезда.