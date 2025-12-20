В районе ХМАО запустили движение по временному мосту

В Нефтеюганском районе ХМАО запущено движение по временному мосту через протоку Сингапайская, построенному взамен поврежденного основного сооружения на автодороге. Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». По данным ведомства, рабочая комиссия приняла объект без замечаний, после чего по переправе сразу открыли проезд для автотранспорта.