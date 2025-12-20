На ЗАЭС предупредили о чернобыльском сценарии при атаках ВСУ на станцию

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ при наихудшем стечении обстоятельств способны привести к последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и на станции «Фукусима», сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
По его словам, в истории атомной энергетики уже происходили две крупные аварии — в 1986 году на Чернобыльской АЭС и в 2011 году на «Фукусиме», и при крайне неблагоприятном развитии ситуации атаки на станцию могут привести к аналогичным последствиям.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является крупнейшей в Европе атомной электростанцией по числу энергоблоков и установленной мощности. На станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый.
В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года все блоки находятся в режиме «холодного останова».
Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии достигло договоренности о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС.