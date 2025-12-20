Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ЗАЭС предупредили о чернобыльском сценарии при атаках ВСУ на станцию

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ при наихудшем стечении обстоятельств способны привести к последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и на станции «Фукусима», сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Источник: Аргументы и факты

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ при наихудшем стечении обстоятельств способны привести к последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и на станции «Фукусима», сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.

По его словам, в истории атомной энергетики уже происходили две крупные аварии — в 1986 году на Чернобыльской АЭС и в 2011 году на «Фукусиме», и при крайне неблагоприятном развитии ситуации атаки на станцию могут привести к аналогичным последствиям.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является крупнейшей в Европе атомной электростанцией по числу энергоблоков и установленной мощности. На станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый.

В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года все блоки находятся в режиме «холодного останова».

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии достигло договоренности о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше