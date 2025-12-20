Ребенок в Перми чуть не проглотил кусок стекла вместе с газировкой

Инцидент произошел накануне 19 декабря.
В Перми родители четырехлетнего ребенка заявили, что обнаружили осколок стекла в бутылке газировки, купленной в одном из магазинов. Родные малыша уже оформили заявление в региональный Роспотребнадзор.
«Допив почти до конца, ребенок заметил осколок стекла. Ребенку 4,5 года!» — передает слова родителей telegram-канал «ЧП Пермь».
До этого ребенок пил воду из этого же стакана, остатки воды вылили в раковину, а затем налили газированный напиток. Родители думают, что произошла либо производственная ошибка, либо умышленная порча продукции.