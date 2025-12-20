Ричмонд
Ребенок в Перми чуть не проглотил кусок стекла вместе с газировкой

В Перми родители четырехлетнего ребенка заявили, что обнаружили осколок стекла в бутылке газировки, купленной в одном из магазинов. Родные малыша уже оформили заявление в региональный Роспотребнадзор.

Инцидент произошел накануне 19 декабря.

«Допив почти до конца, ребенок заметил осколок стекла. Ребенку 4,5 года!» — передает слова родителей telegram-канал «ЧП Пермь».

До этого ребенок пил воду из этого же стакана, остатки воды вылили в раковину, а затем налили газированный напиток. Родители думают, что произошла либо производственная ошибка, либо умышленная порча продукции.