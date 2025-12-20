Межзвёздный объект 3I/ATLAS «заговорил» перед сближением с Землёй: Ученые зафиксировали странный всплеск энергии

Учёные зафиксировали необычный выброс энергии у межзвёздного объекта 3I/ATLAS незадолго до его максимального сближения с Землёй. Об этом сообщил аккаунт All Day Astronomy в социальной сети X.
Согласно публикации, сигнал частотой 25 герц был обнаружен в резонансах Шумана. Он был зарегистрирован за 3 часа 20 минут до расчётного момента, когда космический объект должен был подойти к нашей планете на минимальное расстояние.
Автор поста выразил мнение, что совпадение во времени не случайно.
«То, что они точно совпадают с моментом, когда межзвездный объект находится ближе всего к Земле, на мой взгляд, выходит за рамки случайного совпадения», — указал автор поста.
Прежде Организация Объединенных Наций официально объявила о проведении масштабных учений системы планетарной защиты Земли из-за 3I/ATLAS. Специалисты будут внимательно отслеживать траекторию и характеристики объекта.
Накануне президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой ежегодной пресс-конференцией, пошутил о межзвездном объекте 3I/ATLAS, назвав его секретным оружием РФ.