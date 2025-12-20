Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Межзвёздный объект 3I/ATLAS «заговорил» перед сближением с Землёй: Ученые зафиксировали странный всплеск энергии

Выброс энергии произошел на 3I/ATLAS за несколько часов до сближения с Землей.

Источник: Комсомольская правда

Учёные зафиксировали необычный выброс энергии у межзвёздного объекта 3I/ATLAS незадолго до его максимального сближения с Землёй. Об этом сообщил аккаунт All Day Astronomy в социальной сети X.

Согласно публикации, сигнал частотой 25 герц был обнаружен в резонансах Шумана. Он был зарегистрирован за 3 часа 20 минут до расчётного момента, когда космический объект должен был подойти к нашей планете на минимальное расстояние.

Автор поста выразил мнение, что совпадение во времени не случайно.

«То, что они точно совпадают с моментом, когда межзвездный объект находится ближе всего к Земле, на мой взгляд, выходит за рамки случайного совпадения», — указал автор поста.

Прежде Организация Объединенных Наций официально объявила о проведении масштабных учений системы планетарной защиты Земли из-за 3I/ATLAS. Специалисты будут внимательно отслеживать траекторию и характеристики объекта.

Накануне президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой ежегодной пресс-конференцией, пошутил о межзвездном объекте 3I/ATLAS, назвав его секретным оружием РФ.