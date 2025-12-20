Ричмонд
«Остались на улице»: Волочкова рассказала, как потеряла жилье из-за мошенников

Российская балерина Анастасия Волочкова в четверг, 18 декабря, рассказала, что ее родители потеряли квартиру в Санкт-Петербурге, когда той было 17 лет. По ее словам, их обманула знакомая отца, которая работала маклером.

Артистка уточнила, что тогда ее семья жила в Выборгском районе.

— Родители хотели нашу двухкомнатную квартиру поменять на однокомнатную в центре в Санкт-Петербурге. И они продали нашу двухкомнатную квартиру, а папа — свое место в гараже. Но, когда деньги отдали, на следующий день эта маклер сообщила, что на нее напали бандиты — и у нас нет теперь ни квартиры, ни денег, — отметила Волочкова.

Из-за действий мошенников им пришлось переехать в коммунальную квартиру. Там Волочкова жила с матерью, отцом, бабушкой без ноги, а также котом, питбультерьером, попугаем и хомяком, передает «МК».

16 декабря Верховный суд России рассмотрел дело об оспаривании сделки купли-продажи квартиры эстрадной певицы Ларисы Долиной. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и разобралась в подробностях решения инстанции.