Суд приговорил подростка из Курска к 7 годам за попытку вступить в РДК*

«Суд путём частичного сложения окончательно приговорил подростка к наказанию в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в воспитательной колонии, с лишением права администрировать сайты в Интернете на срок два года», — говорится в сообщении.
Суд установил, что с октября 2023 по март 2025 года подросток контактировал с представителями РДК* и выражал желание вступить в организацию, однако получил ответ, что сможет присоединиться только после достижения 18 лет. В августе 2024 года он опубликовал два сообщения в мессенджере, содержащие признаки оправдания деятельности РДК*. Противоправная деятельность была пресечена правоохранительными органами.
Молодой человек обвинялся по части 1 статьи 30 (покушение на участие в деятельности террористической организации) и части 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма) УК РФ. Выездное заседание прошло в Курском областном суде, приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.
Ранее в Санкт-Петербурге был задержан житель города, активно поддерживавший запрещённые в России террористические группировки. Он публично оправдывал деятельность организаций «РДК»* и «Легион “Свобода России”*, размещал инструкции по вступлению в эти формирования и призывал граждан РФ оказывать им содействие.
*Организации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории России.