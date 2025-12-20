Суд приговорил подростка из Курска к 7 годам за попытку вступить в РДК*

Суд установил, что с октября 2023 по март 2025 года подросток контактировал с представителями РДК* и выражал желание вступить в организацию, однако получил ответ, что сможет присоединиться только после достижения 18 лет. В августе 2024 года он опубликовал два сообщения в мессенджере, содержащие признаки оправдания деятельности РДК*. Противоправная деятельность была пресечена правоохранительными органами.