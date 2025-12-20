В Ростовской области за сутки спасатели ликвидировали 15 пожаров

Спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области за прошедшие сутки, 19 декабря, провели работу по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В общей сложности были потушены 15 техногенных пожаров, в результате которых один человек погиб, семь человек были спасены. Кроме того, пожарно-спасательные расчеты выезжали на ликвидацию последствий пяти дорожно-транспортных происшествий.