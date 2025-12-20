В Ростовской области за сутки спасатели ликвидировали 15 пожаров

Спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области за прошедшие сутки, 19 декабря, провели работу по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В общей сложности были потушены 15 техногенных пожаров, в результате которых один человек погиб, семь человек были спасены. Кроме того, пожарно-спасательные расчеты выезжали на ликвидацию последствий пяти дорожно-транспортных происшествий.
Для проведения аварийно-спасательных работ было задействовано около 200 специалистов и 50 единиц техники.
Спасатели обращают внимание жителей на сложные погодные условия, которые могут способствовать росту аварийности. По данным синоптиков, в субботу, 20 декабря, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируются туман, гололед и гололедица на дорогах, что требует от водителей особой осторожности.
