Китайский гороскоп и год Лошади: Какие стихии бывают, отличия характеров и бонусы при рождении

Знак Лошади в китайском гороскопе олицетворяет неудержимую энергию, страсть к свободе и жажду приключений. Рождённые под этим знаком люди — это лидеры и оптимисты, они жизнь не просто живут, они пробегают её галопом. Какие годы принадлежат Лошади? Какой характер у рождённых под её благословением? Что за стихии восточного зодиака? Все тайны знака Лошади, 7-го в китайском гороскопе, — в материале. Детство, карьера, любовь, совместимость — там же.