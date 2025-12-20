Почти полтысячи машин вышли на борьбу со снегом на свердловские дороги

Работы ведутся практически круглые сутки.
Почти 450 единиц снегоуборочной техники за минувшие сутки вышли на трассы Свердловской области для ликвидации последствий снегопада. Дорожники продолжают круглосуточно работать на наиболее загруженных направлениях и подъездах к населенным пунктам. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Всего за минувшие сутки на региональных дорогах работало 448 единиц спецтехники: 277 комбинированных дорожных машин, 63 автогрейдеров, 38 автомобиля с отвалом, 70 единиц прочей техники. Для устранения зимней скользкости на проезжей части израсходовано почти пять тысяч кубометров пескосоляной смеси» , — сообщили в ДИПе.
Приоритет сейчас отдают трассам с наибольшим трафиком, маршрутам межмуниципальных перевозок и подъездам к социальным объектам. Диспетчерские службы мониторят ситуацию на сети дорог круглосуточно и оперативно направляют дополнительные машины туда, где образуются заносы и накаты. Дорожники продолжают расширять проезжую часть, очищать обочины и обрабатывать опасные участки, в том числе подъемы, спуски и перекрестки.