Почти полтысячи машин вышли на борьбу со снегом на свердловские дороги

Приоритет сейчас отдают трассам с наибольшим трафиком, маршрутам межмуниципальных перевозок и подъездам к социальным объектам. Диспетчерские службы мониторят ситуацию на сети дорог круглосуточно и оперативно направляют дополнительные машины туда, где образуются заносы и накаты. Дорожники продолжают расширять проезжую часть, очищать обочины и обрабатывать опасные участки, в том числе подъемы, спуски и перекрестки.