В школах Тюмени объявили актировку: для каких классов

Школьники 1−4 классов второй смены остаются дома.
В связи с низкой температурой воздуха в Тюмени отменены занятия для учащихся начальных классов, обучающихся во вторую смену. Мера распространяется на школьников 1−4-х классов всех общеобразовательных учреждений города. Об этом сообщили в администрации Тюмени.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1−4 классах в очном режиме отменяются», — говорится в telegram-канале мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что днем 20 декабря на территории Тюменской области прогнозируется понижение температуры воздуха до −28 градусов. В Уватском районе ожидается более сильный мороз — до минус 35 градусов, при этом скорость ветра может усилиться до 14 метров в секунду.