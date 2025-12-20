Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах Тюмени объявили актировку: для каких классов

В связи с низкой температурой воздуха в Тюмени отменены занятия для учащихся начальных классов, обучающихся во вторую смену. Мера распространяется на школьников 1−4-х классов всех общеобразовательных учреждений города. Об этом сообщили в администрации Тюмени.

Школьники 1−4 классов второй смены остаются дома.

В связи с низкой температурой воздуха в Тюмени отменены занятия для учащихся начальных классов, обучающихся во вторую смену. Мера распространяется на школьников 1−4-х классов всех общеобразовательных учреждений города. Об этом сообщили в администрации Тюмени.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1−4 классах в очном режиме отменяются», — говорится в telegram-канале мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что днем 20 декабря на территории Тюменской области прогнозируется понижение температуры воздуха до −28 градусов. В Уватском районе ожидается более сильный мороз — до минус 35 градусов, при этом скорость ветра может усилиться до 14 метров в секунду.