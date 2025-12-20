В школах Тюмени объявили актировку: для каких классов

Ранее URA.RU сообщало, что днем 20 декабря на территории Тюменской области прогнозируется понижение температуры воздуха до −28 градусов. В Уватском районе ожидается более сильный мороз — до минус 35 градусов, при этом скорость ветра может усилиться до 14 метров в секунду.