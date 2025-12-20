Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 20 декабря 2025: Знатоки из «Что? Где? Когда?» растерялись, увидев странный столовый прибор из Кишинева; когда в Молдову придут холода и снег; на Центральном рынке в Киши

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 20 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 20 декабря 2025:

1. Знатоки из «Что? Где? Когда?» растерялись, увидев странный столовый прибор из Кишинева: Жительница столицы в своем доме открыла выставку редких антикварных вещей.

2. В декабре — трава, как весной: В Молдове резко похолодает, но днем пока устойчивый плюс — синоптики рассказывают, когда стукнут морозы.

3. Продавцы Центрального рынка клянутся, что цены к Новому году поднимать не будут: «Покупателей и так почти нет, такого кошмара никогда еще не было».

4. Грузовик с вооружением попал в Молдову из Украины — финальное заявление: Чем чаще меняются версии, тем очевиднее попытка властей прикрыть свой провал разными страшилками.

5. Кто в Молдове всех богаче: Пока население Молдовы с трудом оплачивает счета, высокие тарифы принесли госпредприятиям сотни миллионов прибыли.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдавские власти стремительно движутся по пути Северной Кореи: Сможет ли ПАС полностью взять под контроль соцсети.

Правящая в стране партия ПАС запретит создание анонимных аккаунтов в социальных сетях (далее…).

Кто позвал представителей «Бессарабской Митрополии» на День полиции в Молдове: Почему Майе Санду не дают покоя лавры президента Украины Зеленского как гонителя Церкви.

Нынешняя власть сознательно пытается ущемить интересы и навредить канонической Православной Церкви (далее…).

Авиаудар по мосту в Маяках: Погибла женщина, КПП на границе Молдовы и Украины закрыты, на дорогах километровые пробки.

Жителям Молдовы рекомендуется воздержаться от поездок в Одесскую область [видео] (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше