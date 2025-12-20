Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 20 декабря 2025:
1. Знатоки из «Что? Где? Когда?» растерялись, увидев странный столовый прибор из Кишинева: Жительница столицы в своем доме открыла выставку редких антикварных вещей.
2. В декабре — трава, как весной: В Молдове резко похолодает, но днем пока устойчивый плюс — синоптики рассказывают, когда стукнут морозы.
3. Продавцы Центрального рынка клянутся, что цены к Новому году поднимать не будут: «Покупателей и так почти нет, такого кошмара никогда еще не было».
4. Грузовик с вооружением попал в Молдову из Украины — финальное заявление: Чем чаще меняются версии, тем очевиднее попытка властей прикрыть свой провал разными страшилками.
5. Кто в Молдове всех богаче: Пока население Молдовы с трудом оплачивает счета, высокие тарифы принесли госпредприятиям сотни миллионов прибыли.
Читайте также:
Молдавские власти стремительно движутся по пути Северной Кореи: Сможет ли ПАС полностью взять под контроль соцсети.
Правящая в стране партия ПАС запретит создание анонимных аккаунтов в социальных сетях (далее…).
Кто позвал представителей «Бессарабской Митрополии» на День полиции в Молдове: Почему Майе Санду не дают покоя лавры президента Украины Зеленского как гонителя Церкви.
Нынешняя власть сознательно пытается ущемить интересы и навредить канонической Православной Церкви (далее…).
Авиаудар по мосту в Маяках: Погибла женщина, КПП на границе Молдовы и Украины закрыты, на дорогах километровые пробки.
Жителям Молдовы рекомендуется воздержаться от поездок в Одесскую область [видео] (далее…).