Китайские учёные изобрели оптический чип LightGen для генерации видео

Ранее американская фармацевтическая компания Okava Pharmaceuticals начала исследование MEOW-1 («МЯУ-1») по тестированию имплантата для похудения кошек. В его рамках был разработан миниатюрный чип OKV-119, который постоянно вырабатывает аналог глюкагоноподобного пептида-1. По принципу действия он схож с препаратами для снижения веса у людей, например «Оземпика», но в кошачьем варианте используется эксенатид вместо семаглутида.