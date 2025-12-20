Ричмонд
Китайские учёные изобрели оптический чип LightGen для генерации видео

Учёные Шанхайского университета Цзяотун разработали полностью оптический вычислительный чип LightGen, способный выполнять крупномасштабную генерацию изображений и видео. Об этом сообщили в китайском вузе.

Источник: Life.ru

«Исследовательская группа впервые представила LightGen, полностью оптический чип для крупномасштабной семантической генерации», — говорится в сообщении.

LightGen способен решать широкий спектр генеративных задач: семантическую генерацию изображений высокого разрешения, 3D-генерацию (NeRF), генерацию видео высокой чёткости и шумоподавление. В вузе подчеркнули, что чип демонстрирует качество генерации, сопоставимое с передовыми электронными нейросетями, такими как Stable Diffusion, NeRF и Style Injection Diffusion.

Кроме того, LightGen создаёт новые возможности для разработки ИИ-чипов следующего поколения, предлагая перспективное направление для исследований более быстрых и энергоэффективных генеративных вычислений.

Ранее американская фармацевтическая компания Okava Pharmaceuticals начала исследование MEOW-1 («МЯУ-1») по тестированию имплантата для похудения кошек. В его рамках был разработан миниатюрный чип OKV-119, который постоянно вырабатывает аналог глюкагоноподобного пептида-1. По принципу действия он схож с препаратами для снижения веса у людей, например «Оземпика», но в кошачьем варианте используется эксенатид вместо семаглутида.

