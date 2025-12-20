Китайские учёные изобрели оптический чип LightGen для генерации видео

«Исследовательская группа впервые представила LightGen, полностью оптический чип для крупномасштабной семантической генерации», — говорится в сообщении.
LightGen способен решать широкий спектр генеративных задач: семантическую генерацию изображений высокого разрешения, 3D-генерацию (NeRF), генерацию видео высокой чёткости и шумоподавление. В вузе подчеркнули, что чип демонстрирует качество генерации, сопоставимое с передовыми электронными нейросетями, такими как Stable Diffusion, NeRF и Style Injection Diffusion.
Кроме того, LightGen создаёт новые возможности для разработки ИИ-чипов следующего поколения, предлагая перспективное направление для исследований более быстрых и энергоэффективных генеративных вычислений.
