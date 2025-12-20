Стал известен самый посещаемый малый город России

— Второе место заняла Елабуга в Татарстане с показателем около 850 тысяч туристов. За ней следуют Таруса в Калужской области (примерно 400 тысяч), Тобольск в Тюменской (380 тысяч) и Касимов в Рязанской (200 тысяч), — говорится в материале.