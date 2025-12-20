Названы самые популярные у россиян породы собак

Немецкий шпиц назван самой популярной породой собак в России в 2025 году. В тройку лидеров также вошли чихуахуа и вельш-корги пемброк. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию (РКФ).
В десятке самых популярных пород в России также оказались пудель, немецкая овчарка, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, йоркширский терьер, лабрадор-ретривер, среднеазиатская овчарка и джек-рассел-терьер.
В федерации отметили, что первые три строчки рейтинга остаются неизменными. Пудель поднялся на две позиции, заняв четвертое место. Эксперты РКФ связывают это с урбанизацией и спросом на неприхотливых компаньонов. Медиа и социальные сети также способствовали росту популярности пуделей.
Отмечается, что джек-рассел-терьер вытеснил сибу с десятой позиции в рейтинге. Он подходит активным людям и комфортно живет в городской квартире при достаточных нагрузках. Сиба же требует регулярной дрессировки, имеет сдержанный и своенравный характер и лучше живет за городом.
Ранее ветеринар Михаил Шеляков предупредил об опасности для собак метели, мокрого снега и влажной погоды зимой. Их шерсть при такой погоде теряет теплозащитные свойства, особенно если промокает.