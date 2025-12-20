Из-за ухудшения погоды на Байкале изменили расписание переправы «МРС-о. Ольхон». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства, на пароме «Ольхонские ворота» до поселка Сахюрта от Ольхона можно уехать в 18:00, в обратном направлении — в 18:30. Паром «Семен Батагаев» работает по такому же расписанию.
— Паром «Дорожник» будет отходить от острова Ольхон в 18:30, а возвращаться в 19:00, — уточнили специалисты.
Такое расписание рейсов действует до тех пор, пока не придет время ледостава и паромная переправа не завершит свою работу до весны следующего года.
Тем временем погода на Байкале действительно не радует туристов. Порывы северо-восточного ветра там составляют 15−20 м/с. А столбик термометра колеблется от −12 до −17 градусов, местами возможны осадки в виде снега.
