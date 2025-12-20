Из-за ухудшения погоды на Байкале изменили расписание переправы «МРС-о. Ольхон». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства, на пароме «Ольхонские ворота» до поселка Сахюрта от Ольхона можно уехать в 18:00, в обратном направлении — в 18:30. Паром «Семен Батагаев» работает по такому же расписанию.